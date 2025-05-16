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В СВР заявили, что США и Европа поддерживают антисистемные силы в СНГ

Нарышкин: США обсуждают с Европой наращивание поддержки антисистемных сил в СНГ
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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

США вместе со своими партнерами из Европы планируют усилить поддержку антисистемных сил в странах Содружества Независимых Государств. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников (СОРБ) стран СНГ, передает ТАСС.

По его словам, от стран Европы требуется, чтобы они вкладывались в независимых активистов, разрабатывали меры компенсации для прозападных неправительственных организаций, СМИ и оппозиционных деятелей.

В ходе этой же встречи Нарышкин заявил, что Европейский союз и Великобритания в настоящее время прорабатывают варианты «постановки на поток» украинского сценария на территориях других государств. По его словам, основной упор делается на адресную работу с уязвимыми к индоктринированию социальными группами, например с нацменьшинствами.

Ранее Нарышкин заявил, что Трамп отказывается от «демократизаторской повестки».

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