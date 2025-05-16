Нарышкин заявил, что Трамп отказывается от «демократизаторской повестки»

Администрация президента США Дональда Трампа стремительно дистанцируется от «демократизаторской повестки». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ, передает ТАСС.

По его мнению, «обреченность» западной индивидуалистической модели демократии сегодня очевидна даже для США.

«Сегодня администрация Трампа стремительно дистанцируется от обанкротившейся так называемой демократизаторской повестки», — заявил Нарышкин.

Он отметил, что Россия расценивает это как «прагматичный шаг» администрации Трампа, вернувшей критическое мышление и выстраивающей свою политику на принципах политического реализма и прагматизма.

В апреле Нарышкин сообщал, что 11 марта он провел телефонный разговор с главой Центра разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом. Во время беседы стороны договорились о регулярных контактах между СВР и ЦРУ, чтобы снизить конфронтацию между Россией и Соединенными Штатами и обеспечить международную стабильность и безопасность.

Позднее Нарышкин заявил, что может встретиться с Рэтклиффом.

Ранее Нарышкин заявил, что Москва заранее узнала о первом испытании атомной бомбы США.