СВР обвинила ЕС и Британию в попытке реализовать украинский сценарий в других странах

Нарышкин: ЕС и Британия хотят внедрить украинский сценарий в других странах

Европейский союз и Великобритания в настоящее время прорабатывают варианты «постановки на поток» украинского сценария на территориях других государств. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников (СОРБ) стран СНГ, передает ТАСС.

По его словам, основной упор делается на адресную работу с уязвимыми к индоктринированию социальными группами, например, этническими и конфессиональными меньшинствами, женщинами и молодежью.

Этот сценарий подразумевает, что под предлогом содействия укреплению национальной идентичности будет разжигаться национализм, а дальше на этой почве начнется стимулирование общественно-политического раскола, рассказал Нарышкин.

Он добавил, что СВР получает сведения о том, что европейцы ведут контакты с националистическими партиями и движениями в странах Содружества Независимых Государств.

Ранее Нарышкин заявил, что Трамп отказывается от «демократизаторской повестки».