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Вице-премьер Китая Чжан Гоцин посетит Россию

МИД КНР: вице-премьер республики Чжан Гоцин посетит РФ с 19 по 22 мая
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Алексей Даничев/РИА Новости

Вице-премьер Государственного совета КНР Чжан Гоцин посетит РФ с официальным визитом. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель китайского министерства иностранных дел Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Чжан Гоцин с 19 по 22 мая посетит Россию», — рассказал дипломат.

Китайский чиновник посетит РФ по приглашению сенатора, полномочного представителя президента страны в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова и вице-премьера — полномочного представителя главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

По словам представителя МИД КНР, Чжан Гоцин в рамках визита примет участие в ряде мероприятий. Среди них — заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая, а также пятое заседание сотрудничества регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы.

7–10 мая китайский лидер Си Цзиньпин посетил Москву, где провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и принял участие в мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Впоследствии министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что поездка главы государства в РФ завершилась «полным успехом».

Ранее Си Цзиньпин заявил, что дружба России и Китая «закалена огнем».

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