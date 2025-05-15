Лавров: Байден объединил против РФ Европу под нацистскими лозунгами, как Гитлер

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что администрация Джо Байдена объединила Европу и страны Азии против России, используя методы, схожие с действиями Наполеона и Адольфа Гитлера. Об этом глава он сообщил на заседании Дипломатического клуба, отвечая на вопрос о русофобии Запада, передает РИА Новости.

«Байден собрал под нацистскими лозунгами всю Европу, добавив сателлитов в Азии — Японию, Южную Корею. Все они направлены против России, как это делали Наполеон и Гитлер», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что даже в те исторические периоды находились силы, сопротивлявшиеся агрессии вопреки официальным властям.

Министр связал «коллективный настрой Запада» с финансированием Украины и поставками оружия для ударов по российской территории.

«Самые опытные подразделения ВСУ — нацистские батальоны вроде «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Они носят свастики, проводят факельные шествия в честь Бандеры и Шухевича. Именно это мы называем денацификацией», — сказал Лавров.

Сегодня, 15 мая, Лавров заявил, что администрация США при президенте Дональде Трампе вернулась к «нормальности».

Ранее сообщалось, что дед Зеленского отбивал у Гитлера запасы марганца.