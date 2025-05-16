Зеленского высмеяли одной фразой после его встречи с Эрдоганом

Украинский лидер Владимир Зеленский по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вышел к журналистам с целью пожаловаться, нытье – блестящая стратегия. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Нытье — блестящая стратегия», — подчеркнул он, комментируя заявление Зеленского по итогам его встречи с Эрдоганом о том, что президент США Дональд Трамп слишком сильно давит на Украину по вопросу о мирном урегулировании.

15 мая днем прошла встреча Зеленского и Эрдогана.

Директор по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун заявлял, что президент Турции намеревался обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре все аспекты, связанные с событиями в конфликте на Украине.

Ранее Зеленский исключил участие главы СБУ и начальника Генштаба на переговорах в Стамбуле.