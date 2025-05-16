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Делегация РФ покинула генконсульство в Стамбуле

РИА: российская делегация покинула генконсульство России в Стамбуле
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Российская делегация покинула генеральное консульство России в Стамбуле после заявления ее главы, помощника российского президента Владимира Мединского для журналистов. Об этом сообщило РИА Новости.

Автомобиль с дипломатами уехал с территории генконсульства, передает корреспондент агентства.

Делегация РФ прилетела в Турцию на переговоры с Турцией. Мединский заявил, что российская сторона настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса.

Мединского сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД сообщило, что завтра в Стамбуле состоятся встречи в различных форматах: трехсторонние встречи между США, Украиной и Турцией, а также РФ, Украиной и Турцией.

Ранее Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах в Турции.

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