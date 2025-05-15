Трамп не знает, куда отправится в пятницу на фоне переговоров России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает точно, куда он полетит 16 мая в контексте запланированных переговоров России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы вылетаем завтра, направление практически неизвестно. Можем быть здесь, а может быть, там», — подчеркнул он.
По словам Трампа, скорее всего, он вернется в Соединенные Штаты в пятницу.
До этого Трамп заявил, что США не разочарованы уровнем российской делегации на переговорах в Стамбуле.
В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что единственной возможностью для прорыва в переговорах по Украине остается личная встреча президента России Владимира Путина и его коллеги Дональда Трампа.
Ранее Рубио раскрыл, от чего зависят сроки встречи Трампа и Путина.