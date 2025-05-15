Зеленский улетел из Турции

Президент Украины Владимир Зеленский завершил визит в Турцию и направляется в Албанию. Об этом сообщает Telegram-канал Clash Report.

В Албании президент Украины примет участие в Саммите европейского политического сообщества.

В Анкаре Зеленский провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На пресс-конференции после встречи он высказался о переговорах между украинской и российской делегациями, которые должны пройти в Стамбуле. Зеленский заявил, что переговоры в Стамбуле могут пройти сегодня вечером, либо на следующий день — 16 мая. Он также отмечал, что глава минобороны Украины Рустем Умеров возглавит делегацию Украины. При этом сам украинский президент говорил о том, что не будет участвовать в переговорах.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Ранее стали известны детали об участии США в переговорах в Стамбуле.