На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова ответила на слухи о возможном возобновлении работы Совета Россия — НАТО

Захарова не видела заявлений о возобновлении деятельности Совета Россия — НАТО
close
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что не видела никаких официальных заявлений и инициатив по возобновлению работы Совета Россия — НАТО. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом дипломат прокомментировала публикацию Bloomberg о возможном восстановлении деятельности Совета Россия — НАТО.

«Знаете, надо понять, о чем идет речь, мне кажется, сначала, потому что я не видела никаких ни официальных заявлений, ни каких-то конкретных предложений, ничего такого не видела», — отметила она.

15 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что США решили дополнить свое предложение по урегулированию конфликта на Украине. По данным журналистов, американские власти включили в соответствующий план пункт о возобновлении переговоров по безопасности в рамках Совета Россия — НАТО.

Совет Россия — НАТО был создан в 2002 году. Он являлся главной структурой по развитию сотрудничества и координации военно-политических действий между РФ и странами — членами Североатлантического альянса. В 2022 году, после начала специальной операции на Украине, данная структура фактически прекратила свою работу.

Ранее в НАТО заявили об успехах РФ в оборонной промышленности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами