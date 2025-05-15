Захарова ответила на слухи о возможном возобновлении работы Совета Россия — НАТО

Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что не видела никаких официальных заявлений и инициатив по возобновлению работы Совета Россия — НАТО. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом дипломат прокомментировала публикацию Bloomberg о возможном восстановлении деятельности Совета Россия — НАТО.

«Знаете, надо понять, о чем идет речь, мне кажется, сначала, потому что я не видела никаких ни официальных заявлений, ни каких-то конкретных предложений, ничего такого не видела», — отметила она.

15 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что США решили дополнить свое предложение по урегулированию конфликта на Украине. По данным журналистов, американские власти включили в соответствующий план пункт о возобновлении переговоров по безопасности в рамках Совета Россия — НАТО.

Совет Россия — НАТО был создан в 2002 году. Он являлся главной структурой по развитию сотрудничества и координации военно-политических действий между РФ и странами — членами Североатлантического альянса. В 2022 году, после начала специальной операции на Украине, данная структура фактически прекратила свою работу.

Ранее в НАТО заявили об успехах РФ в оборонной промышленности.