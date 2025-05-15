В МИД опровергли заявления о том, что КНР поддержала 30-дневное прекращение огня

МИД: данные о том, что КНР поддерживает 30-дневное перемирие на Украине, фейк

Министерство иностранных дел России назвало фейком сообщения о том, что в китайском МИДе якобы поддерживают 30-дневное прекращение огня, которое было предложено Украиной, Европой и США. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«В ряде Telegram-каналов целенаправленно тиражируется ложная информация о том, что в китайском МИДе якобы поддерживают 30-дневное прекращение огня, предложенное Украиной, Европой и США», — говорится в заявлении.

В российском МИД подчеркнули, что этот фейк был вброшен в информационное поле украинским пропагандистским ресурсом «Укринформ». Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что этот портал намеренно исказил слова официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, который озвучил позицию китайской стороны по украинскому кризису в ходе брифинга.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет российского лидера Владимира Путина на переговорах в Стамбуле. Он намерен обсудить детали прекращения огня и обмена пленными по формуле «всех на всех», ожидая от встречи «политической победы». При этом украинский лидер подчеркнул, что его страна не выживет, если боевые действия затянутся на несколько лет, и призвал ЕС и США к новым жестким санкциям против России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский раскрыл главный вопрос для обсуждения на переговорах в Стамбуле.