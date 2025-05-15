Зеленский заявил, что украинские делегаты встретятся с американцами

Украинская делегация в ходе пребывания в Стамбуле проведет встречи также с представителями Соединенных Штатов, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его цитирует ТАСС.
«Мы договорились с президентом Эрдоганом, что наша группа, турецкая группа будут присутствовать. Обязательно проведем встречи с американскими, турецкими группами. Такая встреча будет», — сказал Зеленский.
До этого он заявил, что согласен направить делегацию на переговоры с российской стороной. Ее возглавит министр обороны Рустем Умеров.
Тем временем российская делегация во главе с Владимиром Мединским продолжает ждать украинских коллег, чтобы начать переговоры.
Зеленский называл состав делегации от РФ «бутафорским».
Ранее стали известны детали об участии США в переговорах в Стамбуле.