Посол Чехии в России на этой неделе приедет в Москву

Посол Чехии в России Коштовал прибудет в Москву на выходных

Новый посол Чехии в России Даниэл Коштовал прибудет в Москву на выходных. Об этом сообщил агентству ČTK глава министерства иностранных дел страны Ян Липавский.

Он отметил, что Чехия поддерживает дипломатические отношения с Россией.

«Хорошо, что посольство возглавит посол после того, как почти два года им руководили дипломаты низшего звена в качестве поверенных в делах», — сказал Липавский.

При этом глава чешского внешнеполитического ведомства добавил, что в курсе Чехии на российском направлении «ничего не изменится».

5 мая премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Прага с начала года поставила Украине 500 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов. По данным агентства Reuters, снаряды были переданы в рамках международной инициативы по поставке боеприпасов Украине.

До этого президент страны Петр Павел после встречи с Владимиром Зеленским в Праге заявил, что Чехия и страны-партнеры рассматривают возможность продления поставок тяжелых боеприпасов Украине до 2026 года.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что главы стран ЕС просили его позвонить Путину из-за Украины.