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Трамп рассказал, что главы стран ЕС просили его позвонить Путину из-за Украины

Трамп: лидеры ЕС просили меня позвонить Путину, он не отвечал им
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что лидеры Евросоюза неоднократно просили его связаться с Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта. По словам американского президента, российский лидер не отвечал на попытки диалога со стороны ЕС.

«Лидеры ЕС много раз просили меня позвонить Путину, потому что он не брал трубку, когда звонили они», — заявил Трамп.

Дональд Трамп дал интервью телеканалу NBC News, в котором назвал «хорошим» шанс на заключение мира между Россией и Украиной, однако подчеркнул, что в ходе переговоров с одной из сторон конфликта удалось добиться больших успехов, чем с другой. Если прогресса в ближайшее время не будет, Вашингтон может перестать исполнять роль посредника. Политик также заверил, что не пробудет у власти дольше двух сроков, и назвал своих возможных преемников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин раскрыл, когда может произойти примирение с Украиной.

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