Губернатор Сальдо: Киев боится, что переговоры с Москвой станут шагом к миру

Киев боится начала переговоров с Москвой в турецком городе Стамбуле, так как они могут стать реальным шагом к завершению боевых действий и миру. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Переговоры в Турции — событие, которое могло бы стать шагом к миру. Но именно этого и боится киевский режим», — сказал он.

Глава региона пояснил, что в случае завершения боевых действий нынешнее руководство Украины останется не у дел и лишится финансирования со стороны зарубежных партнеров. По мнению Сальдо, на самом деле Киев не хочет мира с Москвой.

«Мир — это трибунал, это ревизия всех преступлений, это неудобные вопросы. А значит — враг», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что украинские власти отправили в Стамбул делегацию, состоящую из «проверенных кадров». Среди них — министр обороны страны Рустем Умеров и руководитель офиса главы государства Андрей Ермак.

«[Это] люди, которые не просто обслуживали режим, а являются его активными архитекторами», — уточнил Сальдо.

Как сказал глава региона, Умеров и Ермак принимали непосредственное участие в координации поставок западного оружия на Украину и публично требовали продолжения конфликта.

Прямые переговоры Москвы и Киева должны состояться в Стамбуле во второй половине дня 15 мая. В состав российской делегации вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба армии Игорь Костюков, заместители министра обороны и министра иностранных дел Александр Фомин и Михаил Галузин.

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