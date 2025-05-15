Киев боится начала переговоров с Москвой в турецком городе Стамбуле, так как они могут стать реальным шагом к завершению боевых действий и миру. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Переговоры в Турции — событие, которое могло бы стать шагом к миру. Но именно этого и боится киевский режим», — сказал он.
Глава региона пояснил, что в случае завершения боевых действий нынешнее руководство Украины останется не у дел и лишится финансирования со стороны зарубежных партнеров. По мнению Сальдо, на самом деле Киев не хочет мира с Москвой.
«Мир — это трибунал, это ревизия всех преступлений, это неудобные вопросы. А значит — враг», — подчеркнул губернатор.
Он добавил, что украинские власти отправили в Стамбул делегацию, состоящую из «проверенных кадров». Среди них — министр обороны страны Рустем Умеров и руководитель офиса главы государства Андрей Ермак.
«[Это] люди, которые не просто обслуживали режим, а являются его активными архитекторами», — уточнил Сальдо.
Как сказал глава региона, Умеров и Ермак принимали непосредственное участие в координации поставок западного оружия на Украину и публично требовали продолжения конфликта.
Прямые переговоры Москвы и Киева должны состояться в Стамбуле во второй половине дня 15 мая. В состав российской делегации вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба армии Игорь Костюков, заместители министра обороны и министра иностранных дел Александр Фомин и Михаил Галузин.
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