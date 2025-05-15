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Глава Херсонской области заявил о страхе Украины начинать переговоры с РФ

Губернатор Сальдо: Киев боится, что переговоры с Москвой станут шагом к миру
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Киев боится начала переговоров с Москвой в турецком городе Стамбуле, так как они могут стать реальным шагом к завершению боевых действий и миру. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Переговоры в Турции — событие, которое могло бы стать шагом к миру. Но именно этого и боится киевский режим», — сказал он.

Глава региона пояснил, что в случае завершения боевых действий нынешнее руководство Украины останется не у дел и лишится финансирования со стороны зарубежных партнеров. По мнению Сальдо, на самом деле Киев не хочет мира с Москвой.

«Мир — это трибунал, это ревизия всех преступлений, это неудобные вопросы. А значит — враг», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что украинские власти отправили в Стамбул делегацию, состоящую из «проверенных кадров». Среди них — министр обороны страны Рустем Умеров и руководитель офиса главы государства Андрей Ермак.

«[Это] люди, которые не просто обслуживали режим, а являются его активными архитекторами», — уточнил Сальдо.

Как сказал глава региона, Умеров и Ермак принимали непосредственное участие в координации поставок западного оружия на Украину и публично требовали продолжения конфликта.

Прямые переговоры Москвы и Киева должны состояться в Стамбуле во второй половине дня 15 мая. В состав российской делегации вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба армии Игорь Костюков, заместители министра обороны и министра иностранных дел Александр Фомин и Михаил Галузин.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, от чего зависит прогресс в урегулировании на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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