Politico: в ЕС боятся объединения Орбана, Фицо и Симиона против поддержки Киева

Европейские чиновники опасаются, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер Словакии Роберт Фицо и лидер румынской националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион могут объединиться, чтобы помешать поддержке Киева со стороны Евросоюза. Об этом пишет американское издание Politico.

«Европейские чиновники чрезвычайно обеспокоены тем, что 38-летний... (Симион — прим. ред.) присоединится к... Виктору Орбану и Роберту Фицо в попытке сорвать оказание помощи Украине как раз в момент, когда ЕС хочет усилить давление на Россию», — отмечается в материале.

По словам автора статьи, если Румыния объединится с Венгрией и Словакией против поддержки Киева, то это станет «горьким ударом», поскольку Бухарест был «стойким приверженцем ЕС и НАТО».

9 мая победивший в первом туре президентских выборов в Румынии Симион потребовал от Украины компенсацию за переданный украинской армии зенитный ракетный комплекс Patriot. Политик известен как один из главных критиков Украины в Румынии — за резкие высказывания, в том числе о территориальных претензиях, политику закрыт въезд на украинскую территорию.

5 мая доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев заявил, что победа Симиона на президентских выборах в Румынии будет на руку России, поскольку это станет сигналом для Москвы активнее работать с Бухарестом. При этом эксперт считает ,что Румыния сохранит транзит оружия, но сократит собственные усилия по поддержке Киева.

Ранее в РФ допустили, что Румыния остановит транзит оружия на Украину после выборов.