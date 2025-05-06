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Бухарест может прекратить транзит западного оружия на Украину

Симион пообещал отказаться от военной поддержки Киева
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U.S. Air Force/Global Look Press

В случае победы на президентских выборах главы оппозиционной правой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона транзит западной военной помощи Украине через Румынию может прекратиться. Об этом сообщает газета «Известия».

В материале отмечается, что с начала специальной военной операции Бухарест оказывает Киеву помощь, включая военную. Через румынскую территорию проходит транзит западного вооружения и военной техники. Румынские власти не раскрывают объемы и номенклатуру военной продукции, поставленной украинской армии, утверждая, что эти сведения представляют собой государственную тайну.

В российском посольстве в Бухаресте заявили, что за прошлый год общий объем экспорта вооружений из Румынии составил €864 млн, из них 90% было поставлено за пределы Европейского союза, в первую очередь на Украину.

Победивший в первом туре президентских выборов оппозиционер Симион является противником оказания военной помощи Украине. В связи с этим Киев обвинил политика в систематической антиукраинской деятельности и запретил ему въезд в страну.

По мнению экспертов, в случае победы Симиона на выборах вопрос транзита оружия через Румынию останется открытым. Во-первых, полномочия румынского президента существенно ограниченны конституцией страны. Так, внешняя политика страны определяется не президентом, а правительством. Во-вторых, Евросоюз будет оказывать всяческое давление на Бухарест, принуждая его продолжить транзит.

5 мая доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев заявил, что победа Симиона на президентских выборах в Румынии — на руку России, несмотря на то, что политик не питает особых симпатий к Москве.

Ранее сообщалось, что западные СМИ с опаской восприняли итоги первого тура выборов в Румынии.

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