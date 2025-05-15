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Лавров охарактеризовал коллективный отказ послов стран ЕС от встречи с ним

Лавров назвал позорищем отказ послов всех стран ЕС от беседы с ним
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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «позорищем» отказ всех послов стран — членов Европейского союза (ЕС) прийти на встречу с ним для обсуждения ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По словам дипломата, российское внешнеполитическое ведомство предлагало провести дискуссию в свободном формате. В ходе мероприятия послы стран — членов ЕС могли бы задать Лаврову любые интересующие их вопросы, но они коллективно отказались от участия в таком мероприятии.

«Это позорище для любого дипломата», — подчеркнул министр.

Он добавил, что из-за подобных действий российские власти пока не общаются с послами стран — членов ЕС. При этом сами дипломаты тоже в основном не поддерживают контакты с официальной Москвой и обращаются к ней, только когда «припирает какая-то конкретная тема».

В марте 2024 года Лавров позвал послов стран — членов ЕС на встречу с ним для обсуждения ситуации на Украине. Дискуссия должна была состояться перед президентскими выборами в РФ, но за два дня до мероприятия зарубежные дипломаты отказались приходить. Тогда глава российского внешнеполитического ведомства обвинил их в хамстве.

Ранее в РФ заявили, что европейские страны не могут претендовать на участие в переговорах по Украине в Турции.

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