Лавров счел хамством отказ послов стран ЕС от приглашения на встречу с ним

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал хамством отказ послов стран Европейского союза (ЕС) встретиться с ним накануне выборов президента России. Об этом сообщил глава российского внешнеполитического ведомства заявил в интервью для телеканала «Соловьев Live», фрагмент которого показали в эфире телеканала »Россия-1».

«Это для меня большая загадка. По большому счету, это хамство», — отметил глава МИД РФ.

Лавров обратил внимание, что раз европейские дипломаты так отнеслись к возможности пообщаться с представителями российского руководства, у них к этому нет интереса. Он добавил, что пусть они «пока в своих кабинетах посидят» и поговорят со своими столицами по телефону.

Министр иностранных дел РФ до этого уточнил, что звал послов стран Евросоюза на встречу для разъяснений перед президентскими выборами, но за два дня до назначенного мероприятия приглашенные прийти отказались.

Накануне в МИД РФ сочли оскорбительной риторику Еревана в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее в ГД заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.