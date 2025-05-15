В МИД РФ рассказали о противоречии между заявлениями Украины и действиями ВСУ

Мирошник: ВСУ усилили обстрелы на фоне заявлений Киева о стремлении к диалогу

Украинские военнослужащие усилили обстрелы приграничных российских территорий, несмотря на заявления Киева о стремлении к переговорам с Москвой. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник, пишет ТАСС.

По его словам, интенсивность атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одну лишь Белгородскую область выросла в два–три раза. Это произошло за последние двое суток, уточнил дипломат.

15 мая в турецком городе Стамбуле должны состояться прямые переговоры между представителями Москвы и Киева. Члены российской делегации уже прилетели в Турцию и сейчас ждут своих визави с украинской стороны. Но, как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговорщики от Украины пока не связывались с российскими коллегами.

При этом газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников писала, что Киев в рамках переговоров с Москвой намерен обсудить только вопрос о временном прекращении огня. Речь идет об объявлении 30-дневного перемирия и дальнейшем контроле над его соблюдением.

Ранее на Украине заявили о готовности к переговорам «в любых форматах».