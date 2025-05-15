Лавров ответил на вопрос, чего пожелал бы ООН на юбилей

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожелал Организации объединенных наций (ООН) на 80-летний юбилей выжить. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотел сказать выжить», — ответил Лавров на соответствующий вопрос в ходе заседания Дипломатического клуба.

Он напомнил о недавних опубликованных статистических данных Секретариата ООН и положении со взносами. Министр уточнил, что годовой бюджет всей организации составляет $3,5 млрд, а долг по невыплаченным взносам составил почти половину от этой суммы.

«Спросили у [генсека ООН Антониу] Гутерриша или у его представителя официального, как теперь быть, не закроется ли ООН, и он уверенно сказал, что не закроется, мы будем поджиматься», — отметил Лавров.

До этого Лавров заявил, что дипломатия останется востребованной профессией, несмотря на развитие искусственного интеллекта (ИИ).

Лавров выразил уверенность, что никакая технология не сможет заменить эрудицию, интуицию и опыт «нормального» дипломата.

Ранее стало известно, что среднее время рабочих встреч в РФ сократилось на 10 минут из-за ИИ.