Рабочие встречи стали проходить быстрее из-за искусственного интеллекта

Среднее время собеседования на работу в России с сентября 2024 года по апрель 2025-го сократилось на 10 минут — с 35 минут до 25 минут, благодаря искусственному интеллекту. Об этом говорится в исследовании экспертов Mymeet.ai, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Наиболее заметное сокращение времени фиксировалось в декабре и феврале (до 26 минут), а минимальная длительность была отмечена в апреле — 25 минуты.

«Вместо длинных онлайн-собеседований все большую популярность набирают короткие, точные разговоры, где важное фиксирует искусственный интеллект, а человек может быть по-настоящему вовлечен в процесс интервью. Сегодня AI-инструменты становятся критически важными для бизнеса: они берут часть рутинных задач на себя, помогают HR-специалистам услышать главное и принимать решения быстрее. Расшифровки, заметки, анализ — всё это уже норма для современных компаний. Онлайн-интервью — это уже не просто экономия времени, а путь к осознанному и эффективному найму», — рассказал гендиректор Mymeet.ai Федор Жилкин.

Самым популярным днем для собеседований в 2025 году стала среда — 32%. Во вторник и четверг время собеседований составило примерно 18%. Наименее популярные — понедельник и пятница (около 15%). Также выяснилось, что в субботу и воскресенье тоже проводят онлайн-собеседования, но довольно редко — менее 2% пришлось на выходные. Чаще всего HR-интервью проводят днем с 12 до 17 часов дня. На это время пришлось больше всего собеседований — 65%. В вечернее время с 18:00 проводится 15% HR-интервью, а утром до 12:00 часов — 20% встреч.

Наиболее популярной платформой для проведения онлайн-собеседований стал Google Meet с показателем в 56,6%. На втором месте расположился Zoom — 23,9%, и замыкает тройку лидеров Яндекс Телемост (18,8%). Менее 1% пришлось на другие сервисы для видеоконференций.

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