Сегодня Киев подходит к переговорам в Турции с более слабой позиции, чем в 2022 году. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко. Срыв диалога трехлетней давности по указанию Запада только навредил Украине, подчеркнул эксперт.

«Кроме репутации, Киев понес и территориальные потери — четыре региона, отошедших России по результатам референдумов. В итоге офис Зеленского подошел к новым переговорам в куда более ущербной позиции, а Москва не ослабила хватку в дипломатии», — отметил Скачко.

Он добавил, что за три года Украина «утратила так называемое звание символа свободного мира» на Западе. Сейчас, по его словам, это «просто вредитель».

Вечером 14 мая российский лидер Владимир Путин утвердил состав делегации, которая представит интересы Москвы на переговорах в Стамбуле 15 мая. Команду, как и в 2022 году, возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Вместе с ним в разговоре с украинской делегацией будут участвовать заместитель главы Минобороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.

Ранее Лавров обозначил позицию России на переговорах с Украиной.