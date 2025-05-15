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Трамп рассказал о многомиллиардной сделке с Катаром

Трамп: Катар закупит у США вооружения на $42 млрд
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Leah Millis/Reuters

Катар закупит у Соединенных Штатов вооружения на $42 млрд. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Он отметил, что Катар также вложит $10 млрд в модернизацию базы Аль-Удейд, где дислоцированы американские войска.

«Мы подписали соглашение о поставках лучшей американской техники: противоракетных систем THAAD, самолетов-заправщиков Pegasus, бронированных машин Desert Vipers, амфибий, беспилотников MQ-9B и Sky Guardian», — сообщил Трамп.

14 мая стало известно, что Трамп и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали в Дохе соглашение о сотрудничестве, другое соглашение подписано по линии оборонных ведомств. Подчеркивается, что письмо о намерениях в оборонном сотрудничестве подписали глава Пентагона Пит Хегсет и министр по делам обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя. Также был заключен акт приемки беспилотников MQ-19, передаваемых США.

Также президент США подписал с Катаром соглашение по экономическому сотрудничеству на сумму более чем $1 трлн, заявили в Белом Доме.

Ранее Трамп заявил, что США скоро получат истребители нового поколения.

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