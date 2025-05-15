Трамп заявил, что США скоро получат истребители нового поколения

Соединенные Штаты скоро получат истребители шестого поколения F-47. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Наши ВВС получат F-47 — единственный истребитель такого уровня. Не знаю, почему выбрали это название, но машина впечатляет», — сказал Трамп во время выступления на авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре.

Он также отметил, что обновленная версия F-35, условно названная F-55, будет оснащена двумя двигателями.

«Так надежнее. Простите за прямоту, но это логично», — отметил президент США.

Также сегодня президент США заявил, что новые истребители F-47 будут выполнять боевые задачи в сопровождении «сотен» беспилотников. Он уточнил, что США создадут специальную линейку недорогих дронов для сопровождения истребителей. Глава Boeing Келли Ортберг заявил, что корпорация в ближайшее время запустит производство истребителей.

До этого Трамп говорил, что Вашингтон не заинтересован в применении военной силы, но готов задействовать всю мощь американского вооружения в случае возникновения угрозы для страны или ее союзников.

Ранее французский политик заявил, что Трамп против участия Зеленского в саммите НАТО.