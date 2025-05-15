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В Госдуме назвали поведение Зеленского «дешевыми понтами»

Депутат Колесник: Зеленский не имеет права оценивать уровень российской делегации
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Кадр из видео/stranaua/Telegram

Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Стамбул с настроем показать свою «несуществующую крутизну». Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Зеленский, видимо, решил повторять за президентом Трампом и плохо скопировал его агрессивную манеру держаться. Прилетел и сразу же оскорбил российскую делегацию. Только вот Зеленский не учел, что Трамп все-таки президент великой державы, а он нелегитимный руководитель, чья армия проигрывает на поле боя и не понимает, за что воюет», — сказал депутат.

Колесник отметил, что Зеленский, кроме всего прочего, приехал на официальные переговоры в неподобающем виде, в своей «традиционной майке».

«Зеленский точно не тот человек, который имеет право оценивать уровень российской делегации. По факту все его действия — это обычный дешевый понт. Еще могу предположить, что он таким образом пытается скрыть свое волнение, так как боится прямых вопросов и переговоров в открытую. Я не уверен, что с таким настроем от предстоящих переговоров будет какой-то результат», — заключил Колесник.

15 мая в Стамбуле должны состояться переговоры России и Украины. Накануне российский президент Владимир Путин утвердил состав делегации, которую возглавил его помощник Владимир Мединский. Также в составе заместитель главы МИД Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба армии страны Игорь Костюков.

Зеленский сразу после приземления в Анкаре высказался о делегации России, назвав ее уровень «бутафорским». Сам он утверждает, что украинская делегация будет представлена на высоком уровне.

Ранее Лавров одним словом охарактеризовал события вокруг переговоров в Турции.

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