Помощник Байдена заявил, что «история верно рассудила» вывод войск из Афганистана

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден принял верное стратегическое решение по выводу войск из Афганистана три года назад и история положительно оценила это решение. Его слова приводит CNN.

«Оглядываясь на три года назад, история правильно рассудила и продолжит правильно оценивать стратегический призыв президента Байдена [о выводе войск]», — заявил Салливан.

Он отметил, что если бы Соединенные Штаты сохранили военное присутствие в Афганистане, то у России «было бы больше рычагов воздействия», а Вашингтон был бы в меньшей степени способным отвечать на стратегические вызовы.

Соединенные Штаты ввели войска в Афганистан в 2001 году после терактов 11 сентября. Целью называлась группировка «Аль-Каида» (организация запрещена в России), которую признали ответственной за нападения. Первое соглашение о сворачивании миссии в 2020 году было подписано Трампом. Вывод войск состоялся в 2021 году при Байдене. После ухода американских военных власть в Афганистане захватило движение «Талибан» (организация запрещена в России).

Ранее стало известно о планах Трампа наказать выводивших войска из Афганистана.