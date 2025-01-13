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Помощник Байдена заявил, что «история верно рассудила» вывод войск из Афганистана

Салливан: Байден принял верное стратегическое решение об уходе из Афганистана
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Kevin Lamarque/Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден принял верное стратегическое решение по выводу войск из Афганистана три года назад и история положительно оценила это решение. Его слова приводит CNN.

«Оглядываясь на три года назад, история правильно рассудила и продолжит правильно оценивать стратегический призыв президента Байдена [о выводе войск]», — заявил Салливан.

Он отметил, что если бы Соединенные Штаты сохранили военное присутствие в Афганистане, то у России «было бы больше рычагов воздействия», а Вашингтон был бы в меньшей степени способным отвечать на стратегические вызовы.

Соединенные Штаты ввели войска в Афганистан в 2001 году после терактов 11 сентября. Целью называлась группировка «Аль-Каида» (организация запрещена в России), которую признали ответственной за нападения. Первое соглашение о сворачивании миссии в 2020 году было подписано Трампом. Вывод войск состоялся в 2021 году при Байдене. После ухода американских военных власть в Афганистане захватило движение «Талибан» (организация запрещена в России).

Ранее стало известно о планах Трампа наказать выводивших войска из Афганистана.

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