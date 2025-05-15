Самолет Зеленского приземлился в Анкаре

Самолет президента Украины Владимира Зеленского приземлился в аэропорту Анкары. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

15 мая в турецком Стамбуле должны состояться переговоры делегаций РФ и Украины. Известно, что российская делегация прибыла в Стамбул в 08:00 мск. Сообщалось, что встреча пройдет в закрытом формате в офисе президента Турции в Долмабахче. Представителей прессы к встрече не допустят.

В состав российской делегации вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что переговоры о мире на Украине перенесены на вторую половину дня. Инициатором переноса, по ее словам, выступила турецкая сторона.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорному процессу 16 мая. В настоящий момент американский политик находится в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках своего первого зарубежного турне. Однако позднее стало известно, что Трамп не приедет в Стамбул из-за того, что на переговорах не будет президента РФ.

Ранее Зеленский заявил, что готовился к встрече только с Путиным.