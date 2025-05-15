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В России прокомментировали договоренности о деэскалации между Индией и Пакистаном

МИД: РФ положительно оценила договоренность о деэскалации Индии и Пакистана
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Reuters

Российская Федерация приветствует договоренности о деэскалации между Индией и Пакистаном. Об этом заявили в МИД РФ.

12 мая сообщалось, что военные командования Индии и Пакистана в ходе переговоров решили рассмотреть меры по обеспечению отвода войск от границ. Обе стороны согласились рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов. Также обсуждались вопросы об обязательстве сторон не открывать огонь или предпринимать любые агрессивные и враждебные действия друг против друга.

Ранее в Индии оценили роль российских систем С-400 в противостоянии с Пакистаном.

Новость дополняется.

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Конфликт Индии и Пакистана
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