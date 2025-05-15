Рубио рассказал о стремлениях США в рамках НАТО

Американские власти хотят добиться того, чтобы в структуре НАТО не было «слабых звеньев». Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

Дипломат высказался о действиях Вашингтона на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран — членов Североатлантического альянса, которая проходит в турецком городе Анталья.

«Сила альянса определяется тем, насколько сильно его самое слабое звено, и мы стремимся к тому, чтобы в этом союзе не было слабых звеньев», — сказал Рубио.

При этом он подчеркнул, что НАТО хорошо справляется с этой задачей.

Также государственный секретарь США рассказал, что президент страны Дональд Трамп утвердил «не имеющий аналогов бюджет на триллионы долларов» для расходов на оборону. По его словам, глава государства принял соответствующее решение в рамках борьбы с «угрозами XXI века».

7 марта американский лидер пригрозил, что, если страны — члены НАТО не начнут тратить на оборону справедливое количество средств, Вашингтон перестанет их защищать. До своей инаугурации Трамп требовал от государств — участников Североатлантического альянса повысить военные расходы до 5% от их ВВП.

Ранее в НАТО предложили двухуровневый план расходов на оборону для выполнения условий, поставленных президентом США.