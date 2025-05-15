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Бывший депутат Рады заявил, что Британии и Зеленскому выгодно сорвать переговоры

Экс-депутат Олейник: Зеленский и Лондон заинтересованы в срыве переговоров
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Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский и власти Британии заинтересованы в срыве переговоров. Об этом сказал участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с РИА Новости.

Олейник предположил, что украинская и российская стороны не смогут договориться. Президент Украины, подчеркнул бывший нардеп, не заинтересован в продуктивном диалоге.

«Вот сейчас они думают, каким образом обвинить Россию в том, что переговоры не имеют никакого результата», — сказал он.

По мнению экс-депутата необходимо наблюдать за тем, где находятся не только лидеры РФ, США и Украины, но и представители Великобритании, так как Зеленский больше связан с Британией, считает Олейник. А представители Лондона, по его версии, заинтересованы сорвать переговоры в Стамбуле.

До этого американский журнал Responsible Statecraft (RS) писал, что у россиян есть основания полагать, что украинский лидер сделал «‎трюк» ради благосклонности президента Соединенных Штатов. В материале также подчеркивают, что мирные соглашения обычно редко достигаются между главами государств на переговорах.

Ранее Кремль опубликовал видео с совещания президента перед переговорами в Турции.

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