На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госсекретарь США назвал единственный путь разрешения конфликта на Украине

Рубио: конфликт между Россией и Украиной нельзя решить военным путем
close
Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Конфликт между Россией и Украиной нельзя решить военным путем. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на неформальной встрече глав МИД НАТО в турецкой Анталье, передает ТАСС.

«Не существует военного решения конфликта между Россией и Украиной. Эта война будет завершена не военным, а дипломатическим путем», — сказал дипломат.

Также Рубио заявил, что Соединенные Штаты хотят видеть прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Украине, готовы помогать с тем, что необходимо для его завершения.

В этот же день в Турции состоятся российско-украинские переговоры. Делегация России уже прибыла в Стамбул, ее возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в состав делегации вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Кремль опубликовал видео совещания Путина по подготовке переговоров в Турции.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами