Госсекретарь США назвал единственный путь разрешения конфликта на Украине

Рубио: конфликт между Россией и Украиной нельзя решить военным путем

Конфликт между Россией и Украиной нельзя решить военным путем. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на неформальной встрече глав МИД НАТО в турецкой Анталье, передает ТАСС.

«Не существует военного решения конфликта между Россией и Украиной. Эта война будет завершена не военным, а дипломатическим путем», — сказал дипломат.

Также Рубио заявил, что Соединенные Штаты хотят видеть прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Украине, готовы помогать с тем, что необходимо для его завершения.

В этот же день в Турции состоятся российско-украинские переговоры. Делегация России уже прибыла в Стамбул, ее возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в состав делегации вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Кремль опубликовал видео совещания Путина по подготовке переговоров в Турции.