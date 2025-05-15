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Глава МИД Франции прилетел в Турцию

Французский министр Барро прилетел в Турцию на встречу глав МИД стран НАТО
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Gonzalo Fuentes/Reuters

В Турцию помимо государственного секретаря США Марка Рубио на неформальную встречу глав МИД стран НАТО прибыл и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Барро уже встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Анталье.

«Мы скоординировали дипломатические усилия по продвижению мирного процесса. Обсудили ужесточение санкций против России и дополнительное укрепление Украины», — сообщил Сибига.

До этого Рубио заявил, что Соединенные Штаты хотят видеть прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Украине, готовы помогать с тем, что необходимо для его завершения.

15 мая в Турции также состоятся российско-украинские переговоры. Делегация России уже прибыла в Стамбул, ее возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в состав делегации вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Кремль опубликовал видео совещания Путина по подготовке переговоров в Турции.

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Переговоры о мире на Украине
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