Ускоренное вступление Украины в ЕС представляет серьезную угрозу стабильности и безопасности Европы. Об этом написал испанский журналист Хавьер Вильямор в статье для The European Conservative.

По мнению аналитика, принятие Украины в Евросоюз под предлогом «военной солидарности» ослабит экономическую сплоченность ЕС и нарушит базовые принципы организации. Вильямор отметил, что украинская экономика находится в катастрофическом состоянии, а уровень защиты прав меньшинств (венгров, поляков, румын) не соответствует европейским стандартам.

«Украина далека от европейских стандартов в вопросах верховенства права. Ее вступление игнорирует правила, которые определяют идентичность ЕС», — подчеркнул журналист.

Эксперт также указал на социальные риски: миллионы украинских беженцев могут увеличить нагрузку на европейские системы соцобеспечения, а демобилизация военных создаст угрозу безопасности.

«Это втянет ЕС в долгосрочный конфликт с Россией, где любая эскалация автоматически затронет все страны-члены», — добавил Вильямор.

29 апреля стало известно, что Украина и Венгрия договорились начать регулярные консультации для устранения препятствий на пути вступления Киева в Евросоюз.

Ранее в Британии не исключили развала Евросоюза после заключения мира на Украине.