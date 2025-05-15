Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился в своем Telegram-канале впечатлением о поездке в Москву.

Ибрагим отметил величие Красной площади и красоту Москвы-реки, прогулялся по парку «Зарядье».

«Я оценил архитектурное величие Красной площади — исторического места, ставшего свидетелем важных событий царской империи, Октябрьской революции и эпохи Советского Союза, а также был заворожен красотой собора Василия Блаженного, построенного в XVI веке как символ победы России над татарским войском Казани», — поделился политик.

До этого российский лидер Владимир Путин лично проводил премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима до его автомобиля по окончании переговоров в Москве.

В Москве состоялись переговоры Путина и Ибрагима. Премьер Малайзии заявил, что в ходе переговоров с российским лидером были затронуты вопросы образования, продовольствия, безопасности, технологий и защиты. Также он выразил намерение расширить экспорт с высокой добавленной стоимостью в Россию, такой как медицинские приборы, солнечные панели и строительные материалы, одновременно укрепляя торговлю товарами какао и пальмовым маслом.

Ранее сообщалось, что Малайзия готова предложить России «особые отношения».