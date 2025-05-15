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Ученый назвал единственного человека на Западе, который способен понять Путина

Профессор Рабкин: лишь Уиткофф способен понять Путина
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Специальный представитель американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф является единственным человеком, способным понять российского лидера Владимира Путина и обеспокоенность РФ конфликтом на Украине. Об этом «Ленте.ру» рассказал заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) Монреальского университета Яков Рабкин.

Он отметил, что Уиткофф за счет своего делового опыта способен понимать интересы стороны, с которой ведет переговоры. Рабкин подчеркнул, что эта способность сейчас является редкой, и Запад, особенно Европейский союз, не желает понимать интересы России. Уиткофф же на этом фоне выгодно отличается от большинства западных переговорщиков.

Ученный указал, что «поза морального превосходства», к которой прибегает Европа, лишь обостряет ситуацию вокруг Украины.

По мнению Рабкина, Уиткофф за счет своей дипломатии может наладить контакты Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

13 мая Уиткофф заявил, что Россия хочет урегулировать конфликт на Украине мирным путем.

Ранее Уиткофф рассказал о главном условии в заключении соглашения по Украине.

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