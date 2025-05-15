Советник Зеленского назвал «неформатом» переговоры Зеленского с Мединским

Подоляк: Зеленский не может вести переговоры с Мединским

Украинский президент Владимир Зеленский не может вести переговоры с помощником президента России Владимиром Мединским. Об этом, ссылаясь на слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, сообщает украинский «Пятый канал».

Подоляк заявил, что Зеленский не может встречаться с Мединским, так как непонятен его статус, и он явно недостаточен для обсуждения фундаментальных вопросов.

Советник президента Украины назвал Мединского «неформатом» и «помощником Путина по исправлению истории». Это мнение Подоляк высказал еще до того, как был объявлен состав российской делегации.

14 мая президент России Владимир Путин подписал указ, касающийся состава делегации Российской Федерации для ведения переговоров с Украиной. Делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В ее составе также будут замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин, а также экспертная группа.

Ранее Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.