Украинский президент Владимир Зеленский попал в ловушку из-за предстоящих переговоров Российской Федерации и Украины в Стамбуле. Об этом в беседе со Sputnik заявил отставной подполковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии Ральф Боссхард.

Он считает, что президент России Владимир Путин имеет много козырей в рукаве, в то время как киевский режим застрял в политическом тупике, так как после открытых переговоров с РФ Зеленский войдет в историю как «самый безуспешный президент в истории своей страны».

«Зеленский втянут в эту жесткую игру и больше не может рассчитывать на счастливый финал своей президентской комедии», — сказал эксперт.

11 мая Путин предложил украинским властям провести прямые переговоры без предварительных условий. Начать диалог он призвал 15 мая в Стамбуле, где он был прерван в 2022 году. В ответ на это Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при одном условии — если Россия согласится на полное прекращение огня.

Ранее в США назвали предстоящие переговоры в Стамбуле «последним шансом» на мир.