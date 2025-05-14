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В ОАЭ приветствовали заявление Трампа о снятии санкций США с Сирии

МИД ОАЭ приветствовал заявление Трампа о снятии американских санкций с Сирии
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Hussein Malla/AP

Министерство иностранных дел (МИД) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) поприветствовало заявление президента США Дональда Трампа о снятии санкций с Сирии и выразило надежду, что это будет способствовать восстановлению страны. Об этом сообщает РИА Новости.

12 мая, в начале своего ближневосточного турне, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отменить санкции против Сирии. В среду, на открытии саммита «США – Персидский залив» в Эр-Рияде, он повторил это обещание, отметив, что снятие санкций даст Сирии новый шанс.

МИД ОАЭ приветствовал это решение, назвав его важным шагом на пути к поддержке развития и процветания Сирии.

1 мая дипломаты США провели переговоры с представителями новых властей Сирии в Нью-Йорке. Официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс подчеркнула, что «любая нормализация отношений в будущем» между Вашингтоном и Дамаском «или отмена санкций» США в отношении Сирии будут зависеть от выполнения требований, изложенных Белым домом.

12 мая газета The Times сообщила, что власти Сирии ради отмены санкций готовы предложить США доступ к разработке природных ресурсов по образцу соглашения Вашингтона с Киевом.

Ранее Россия и Китай призвали Сирию к решительной борьбе с терроризмом.

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