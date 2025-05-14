Ушаков ответил на вопрос об условиях Украины по решению конфликта

Ушаков: в Кремле не видели 22 условия Запада и Украины по решению конфликта

В Кремле пока не видели 22 условия касательно урегулирования конфликта на Украине, которые, как сообщалось, на Западе согласовали с Киевом. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

США, Евросоюз и Украина разработали совместный план по урегулированию конфликта из 22 пунктов. Как сообщил телеканал NBC, один из них включает 30-дневное прекращение огня.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига рассказал, что Киев выразил готовность соблюдать его с 12 мая. При этом Вашингтон готов сыграть ведущую роль в мониторинге, а впоследствии перемирие могут продлить для начавшихся переговоров. Россия пообещала подумать.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Ранее администрация Эрдогана заявила, что не знает программу переговоров РФ и Украины.