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Новый канцлер Германии захотел сделать немецкую армию самой сильной в Европе

Мерц: ФРГ использует возможности, чтобы сделать армию самой сильной в Европе
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Германия намерена использовать все финансовые возможности для того, чтобы сделать немецкую армию самой сильной в Европе с обычным вооружением. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Reuters.

Цель Берлина состоит в том, чтобы сделать ФРГ и Европу «настолько сильными, чтобы не пришлось применять оружие», добавил он.

При этом Мерц также отмечал, что Европейские страны расширят санкции против России, если не будут видеть прогресса в вопросе прекращения огня на Украине.

Как сообщал новый немецкий канцлер, санкции могут быть расширены на другие области. Например, энергетический сектор и финансовый рынок.

В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в €800 млрд. ЕК также намерена привлечь €150 млрд в виде кредитов на производство средств противовоздушной обороны стран ЕС и оружия для Украины.

Ранее эксперт раскрыл замысел ЕС, настаивающего на 30-дневном перемирии.

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