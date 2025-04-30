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Шойгу рассказал о целях России в сфере безопасности

Шойгу: РФ хочет добиться гарантий безопасного развития для всей Евразии
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Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Россия хочет добиться, чтобы все страны Евразии получили твердые гарантии безопасного развития. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

«Мы хотим добиться того, чтобы все государства континента получили твердые гарантии безопасного развития. Чтобы ни над кем не висела угроза деструктивного внешнего вмешательства», — высказался Шойгу во время выступления в видеоформате на заседании высоких представителей государств БРИКС.

По его словам, на пути к этой цели Россия хочет создать систему договоренностей и институтов, в которой применялся бы принцип неделимой безопасности. Шойгу отметил, что РФ надеется на поддержку этой инициативы со стороны партнеров в БРИКС.

До этого Сергей Шойгу заявил о новом этапе гонки вооружений, к которому подошел весь мир после появления гиперзвукового оружия.

Он напомнил, что сначала появились обычные вооружения, за которыми последовало ядерное оружие. Затем появилась необходимость в доставке этого оружия, что привело к созданию ракетный войск, морских средств доставки и так далее.

Теперь мир подошел к следующему этапу гонки вооружений, а именно появлению оружия глобальной дальности, работа которого основана на новых физических принципах. Шойгу уточнил, что имеет в виду гиперзвуковое оружие.

Ранее Шойгу назвал главные угрозы мировой безопасности.

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