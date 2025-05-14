В США назвали небезопасным решение Трампа лететь на самолете Катара

План президента США Дональда Трампа летать на подаренном Катаром самолете Boeing 747-8 создаст значительные риски для национальной безопасности американского государства. Об этом пишет портал Defense One со ссылкой на бывших сотрудников Министерства обороны США.

Собеседник издания предположил, что администрация Трампа, вероятно, откажется от требуемых модификаций для обеспечения защиты воздушного судна.

Отмечается, что американский президент хочет начать использовать подаренный ему самолет до конца года. При этом собеседники издания добавили, что переоборудование Boeing 747-8 до уровня, соответствующего требованиям к воздушному судну главы государства, заняло бы несколько лет и потребовало бы сотни миллионов долларов.

Бывший сотрудник оборонного ведомства назвал идею использовать самолет с минимальными доработками «абсурдом».

12 мая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что власти Катара предложили передать самолет Boeing 747-8 в пользование Минобороны США.

По данным американских СМИ, Boeing 747-8, который правительство Катара планирует передать Трампу, больше месяца назад прибыл в штат Техас.

Ранее Трамп рассказал, что сделает с подаренным ему самолетом.