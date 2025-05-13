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В Лондоне задержан мужчина, которого обвиняют в поджоге дома Стармера

Полиция Лондона задержала мужчину по подозрению в поджоге дома Стармера
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Shutterstock

Полиция Лондона задержала мужчину по подозрению в поджоге дома премьер-министра Британии Кира Стармера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лондонской полиции.

«Мужчина был арестован в связи с серией поджогов», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что поджог дома британского премьера произошел при использовании «зажигательной бомбы». Несколько инцидентов с аналогичными поджогами, как считают в лондонской полиции, дают основание полагать, что это была серия поджогов.

Известно, что задержанному мужчине 21 год.

Первой о возгорании в доме премьер-министра сообщила газета Times. Согласно информации издания, огонь повредил входную дверь здания. Дом, в котором Стармер до переезда в официальную резиденцию на Даунинг-стрит жил почти 20 лет, находится в северной части Лондона на Каунтесс-роуд. По данным СМИ, в настоящее время премьер-министр сдает свой дом в аренду.

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