Стало известно о планах нового папы Римского посетить Украину

Папа Римский Лев XIV планирует посетить Украину. Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica.

В материале отмечается, что также новый понтифик намерен побывать в Турции и Перу. Эти три государства станут одними из первых, которые глава католической церкви посетит после избрания.

12 мая в Ватикане состоялась аудиенция папы Римского Льва XIV с представителями мировых СМИ. По данным Reuters, в ходе встречи глава католической церкви рассказал об основных планах и целях на период своего правления. Также он призвал положить конец поляризующей «словесной войне», которая состоит из пристрастных и идеологических атак, и не давать места ненависти.

За день до этого папа Римский Лев XIV провел первую проповедь в новом статусе, во время которой призвал добиться «справедливого мира» на Украине. Также понтифик выступил за прекращение огня на территории сектора Газа и освобождение израильских заложников, взятых в плен членами палестинского движения ХАМАС. Как сказал глава католической церкви, людям необходимо установить прочный мир.

Ранее христианам представили официальный герб нового папы Римского Льва XIV.