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В КМИС сообщили о росте рейтинга Зеленского

КМИС: рейтинг Зеленского в первой половине мая вырос до 74%
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского в первой половине мая 2025 года вырос и достиг 74%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

При этом 22% опрошенных выразили недоверие к украинскому лидеру. Предыдущее исследование показало, что 69% граждан доверяют президенту, а 24% — нет.

Опрос проводился в период с 2 по 12 мая. В нем приняли участие свыше тысячи граждан Украины, проживающих на территории страны.

В начале мая издание «Страна.ua» со ссылкой на опрос New Image Marketing Group писало, что в рейтинге доверия среди украинцев нынешний президент страны занимает третье место. Согласно его результатам, больше всего граждане Украины доверяют послу в Британии и экс-главкому ВСУ Валерию Залужному (70%), чуть меньшим доверием пользуется глава разведки Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (65%), а Зеленский получил 58%.

В конце марта журнал The Economist со ссылкой на источники сообщил, что выборы главы государства на Украине могут пройти этим летом. Однако для начала избирательного процесса, как подчеркивает The Economist, необходимо отменить в стране военное положение. Источники расходятся во мнениях, когда именно это произойдет, но большинство утверждает, что Зеленский нацелен на лето.

Ранее Зеленский повторил свой тезис про переговоры с Путиным.

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