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В Кремле оценили идею Макрона о размещении самолетов с ядерным оружием в ЕС

Песков: распространение ядерного оружия в Европе не добавит стабильности
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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж готов начать обсуждение о размещении в других европейских странах французских самолетов с ядерным оружием.

«Распространение ядерного оружия на европейском континенте — то, что не добавит безопасность предсказуемости и стабильности европейскому континенту», — заявил он.

По его словам, предстоят значительные усилия со стороны РФ, США и европейских стран, обладающих ядерным оружием, о формировании стратегической безопасности в Европе.

«Сейчас вся система стратегической стабильности находится в плачевном состоянии по понятным причинам», — отметил Песков.

Накануне Макрон заявил, что Франция готова начать обсуждение о размещении в других странах Европы французских самолетов с ядерным оружием. По словам французского лидера, для этого есть ряд условий: Париж не будет платить за безопасность других, а окончательное решение о запуске останется за Францией.

Ранее Макрон не исключил введения новых санкций против России в ближайшие дни.

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