Запад рассчитывал, что перевооруженная и нацифицированная Украина совершит блицкриг, но этот расчет не оправдался. Об этом в своем докладе «2025: Трансформация мира» заявил чрезвычайный и полномочный посол, член президиума научно-экспертного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко, пишет РИА Новости.

Он отметил, что в условиях, когда НАТО начало военное освоение территории Украины, у России не было другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию (СВО). Посол напомнил, что основные ее цели — демилитаризация и денацификация Украины, а также невозможность ее членства в НАТО.

«Под давлением Лондона и Вашингтона Киев отказался от выработанных и парафированных в апреле 2022 года Стамбульских соглашений и предпочел продолжать боевые действия», — сказал Яковенко.

Однако вместо быстрой победы, которую ожидал Запад после перевооружения Украины и жесткого санкционного давления на РФ, конфликт принял затяжной характер. Посол отметил, что сейчас, вопреки ожиданиям западных стран, ситуация на поле боя складывается в пользу российской армии.

В этом же докладе Яковенко также заявил, что Запад вскоре может прекратить существование в результате перехода мира к многополярности и внутреннего кризиса.

Он выразил мнение, что в рамках этого процесса придется реформировать ООН и переписать Всеобщую декларацию прав человека. В противном случае, считает посол, незападный мир может создать свою международную организацию.

Также Яковенко отметил, что сейчас будет идти речь о «сжатии статуса» Запада до еще одной цивилизации в числе других, и он больше не сможет играть роль мирового гегемона.

Ранее Путин порекомендовал мешающим России странам «не рыть другому яму».