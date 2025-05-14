В Стамбуле пройдут переговоры по Ирану

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран и страны «евротройки», в которую входят Великобритания, Германия и Франция, намерены 16 мая в турецком Стамбуле провести переговоры. Его слова приводит ТАСС.
«В пятницу в Стамбуле состоятся переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел», — заявил дипломат.
В среду, 14 мая, президент США Дональд Трамп сообщил, что готов заключить сделку с Ираном, если тот откажется от создания ядерного оружия. По его словам, Тегеран «должен перестать спонсировать терроризм, отказаться от ведения кровавых прокси-войн и навсегда отказаться от цели создать ядерное оружие».
11 мая в Маскате прошел четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве оманской стороны. По информации телеканала IRIB, Иран и США проведут пятый раунд переговоров по иранской ядерной программе в ближайшее время.
Ранее в Иране заявили о противоречивых позициях США на переговорах.