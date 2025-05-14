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Нарышкин заявил о попытке Запада расчленить Россию

Нарышкин: покинувшие РФ политики мечтают расчленить ее при поддержке Запада
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Евгений Биятов/РИА Новости

Покинувшие Россию политики вынашивают планы расчленить страну на несколько частей. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По его словам, большинство этих «городских сумасшедших» покинули страну, однако они по-прежнему вынашивают планы при финансовой поддержке стран Запада расчленить Российскую Федерацию на части.

При этом Нарышкин не упомянул, о каких политиках и поддерживающих их странах идет речь.

В апреле Нарышкин заявлял, что России нельзя проявлять слабость и пускаться в погоню за химерами либерализма и глобализма. Он отметил, что созданный по итогам Первой мировой войны Версальский миропорядок, который был сконструирован без участия России, как и однополярный мир, ненадолго возникший после распада СССР, «оказались хрупкими, несправедливыми и недолговечными».

Ранее Нарышкин высказался о встрече с директором ЦРУ.

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